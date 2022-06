Nieuwe ferryverbinding tussen VK en Zeebrugge

Ptarmigan Shipping en DFDS Seaways hebben een overeenkomst afgesloten voor een nieuwe ferryroute tussen Rosyth (Schotland) en Zeebrugge. Het is de bedoeling dat deze roro-lijndienst vanaf 2023 operationeel is.

Burgemeester en ondervoorzitter van de haven van Antwerpen-Brugge Dirk De fauw: “Ik ben verheugd dat er na het wegvallen van de lijn Zeebrugge-Hull een vervangende lijn komt tussen Zeebrugge en het Verenigd Koninkrijk. Rosyth is heel noordelijk gesitueerd in de onmiddellijke nabijheid van Edinburgh en Glasgow. In eerste instantie zal er enkel vracht verscheept worden, maar de betrokken partijen verbinden zich ertoe om de mogelijkheid van passagiersvervoer verder te onderzoeken. Dit zou het toerisme in Brugge en de Westhoek en bij uitbreiding in heel West-Vlaanderen een boost geven. De vorige ferryverbinding was immers goed voor 250.000 vervoerde passagiers op jaarbasis.”

