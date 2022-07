Nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Kortrijk geopend

Daarmee is de brug een comfortabele oversteek voor actieve weggebruikers, zeker wanneer de naburige Budabrug openstaat. De Vlaamse Waterweg en de stad Kortrijk werken samen in de verdere realisatie van de verlaagde Leieboorden en de opwaardering van de Leie in de stadsomgeving , zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Nieuwe stadspark

Samen met de Reepbrug is ook het nieuwe park op de westelijke tip van het Buda-eiland opengesteld voor het publiek. Het nieuwe park heeft een grote speelzone, een zuidgerichte ligweide en een ruimte voor stadstuinieren.

"Met het nieuwe park krijgen we er na Buda Beach, het Albertpark en de verlaagde Leieboorden nog een ontmoetingsplek bij aan de Leie", zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

In het park wordt nog een bloemenweide ingezaaid en komen grassen zoals op Buda Beach. Nieuwe fiets- en wandelpaden vanaf de Budastraat leggen de link naar de nieuwe brug en verder naar de Kasteelbrug. Op het uiteinde van de tip geeft een platform in bamboehout een weids uitzicht over de Leie.

Het totale project heeft zo'n 3 miljoen euro gekost.