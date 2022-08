Nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over Leie geplaatst in Waregem

De brug bevindt zich ter hoogte van Beveren-Trakel in Waregem met een aanloop voor de Zavelput en aan de andere kant in Ooigem, een deelgemeente van Wielsbeke, bij de oude Leiearm.

Eerst werden de drie stalen brugdelen op pontons van de staalconstructeur in Gent naar de locatie gevaren. De constructie vervolgens in elkaar steken, is niet evident. De ‘Vlasbrug’, een verwijzing naar de geschiedenis van de streek, is S-vormig en om en bij de zestig meter lang. Alle delen opgeteld, weegt ze ook 300 ton.

Nog niet gebruiksklaar

Eenmaal de brug op zijn plaats ligt, kunnen fietsers en voetgangers er nog niet meteen de Leie oversteken. Pas als de brug is afgewerkt en de omgeving rond de nieuwe blikvanger is aangepakt, is er verkeer mogelijk. Tot dan blijven de jaagpaden aan beide kanten van de rivier afgesloten en gelden omleidingen.

Het prijskaartje van de ‘Vlasbrug’ bedraagt zo’n 2,6 miljoen euro. Iets meer dan een derde van dat bedrag, betalen de gemeente Wielsbeke en de stad Waregem. Ook het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling investeert mee in de infrastructuur. De nodige omliggende werken zullen 2,8 miljoen euro kosten, maar die factuur neemt De Vlaamse Waterweg op zich.