Nieuwe fietspaden voor de Parkstraat in Beernem

Volgens de bevoegde schepen Gijs Degrande is de gemeente al lang vragende partij voor de investeringen in vlotter en veiliger verkeer. “Het fietspad in de Parkstraat is er vandaag nog voor een groot stuk aanliggend aan de rijweg. Fietsen langs dit traject is onveilig. Nochtans gaat het om een drukke fietsverbinding met veel fietsers richting station en naar het sportpark. Ook ligt de school Drie Beertjes langs het traject.“ Ben Weyts maakt hier nu 350.000 euro voor vrij. De uitvoering is gepland in 2018.