Nieuwe fietszones in Marke en Heule

Na de fietszone in het centrum van Kortrijk werd er beslist om nu er nu ook twee te installeren in deelgemeenten Marke en Heule.

In het voorjaar worden er nog de nodige aanpassingen aan de weginfrastructuur en duidelijke signalisatie aangebracht. De fietszones zelf worden deze zomer ingevoerd. In de fietszone zijn auto’s welkom maar ze mogen de fietsers niet inhalen en rijden maximum 30 km per uur. Fietsers mogen de hele breedte van de weg (in een éénrichtingsstraat) of rijstrook (in een tweerichtingsstraat) gebruiken.

Net zoals in de binnenstad van Kortrijk wordt er een rood vlak op het wegdek aangebracht met grondmarkeringen. Dit zal het begin van de zone aanduiden. Er worden ook langs het traject van de fietszone consequent fietsembleempijlen op het wegdek aangebracht om de plaats van de fietser op de rijweg aan te geven.

Concrete fietszones

Concreet worden en Marke centraal rond Markeplaats de aansluitende straten opgenomen in de fietszone.In Heule worden de Stijn Streuvelslaan, Zeger Van Heulestraat, Steenstraat, stuk van de Peperstraat, stukje van de Kortrijksestraat tussen Peperstraat en Heuleplaats, Heulsekasteelstraat en stuk van de Mellesraat tussen Heulsekasteelstraat en Koffiestraat fietszone.