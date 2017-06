Nieuwe fuifzaal heet Depart

Op 1 september zal de zaal in gefeest worden met een heuse party. Maar in Depart kan meer, het is een evenementenhal waar bijvoorbeeld ook een quiz of een lezing kan plaatsvinden.

De naam Depart verwijst naar de geschiedenis van het gebouw, een oude NMBS-loods, maar ook naar het jonge volkje dat hier zal feesten, want zij zijn het vertrekpunt voor de toekomst van de stad. De hele zaal is goed voor 1.400 bezoekers, maar kan ook in compartimenten gehuurd worden. Op jaarbasis rekent de stad erop dat er 100.000 mensen zullen langskomen.