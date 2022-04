Nieuwe generatie steenkappers moet toekomst oorlogsgraven vrijwaren

De opleiding is intern, want het beroep van steenkapper is een knelpuntberoep: die vacatures raken moelijk ingevuld. De gemiddelde leeftijd onder de steenkappers bij de CWGC is nu 47 jaar. (lees verder onder de foto)

De interne opleiding bestaat uit drie modules, na de laatste module moeten ze zelfs complexe beeldhouwwerken kunnen restaureren, en plannen tekenen. Na elke module is er een examen om te bepalen welke vaardigheden de werknemers intussen hebben verworven. Het duurt zowat vijftien jaar voor een hele opleiding doorlopen is.

De Commonwealth War Graves Commission staat trouwens voor nog een grote uitdaging: Volgend jaar start de restauratie van de Menenpoort.

Lees ook: