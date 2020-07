De coronacrisis doorslikken en de Brexit opvangen staan meteen al op de agenda. Maar hij wil de haven ook uitbouwen tot een wereldspeler in opslag van duurzame energie. En een samenwerking met de haven van Antwerpen is voor Hautekiet ook belangrijk. De twee havens moeten één sterke speler worden.

Bij staalproducent Bekaert had Hautekiet een jarenlange ervaring om met teams te werken. Hij is een ploegspeler, dat is zijn troefkaart. Ervaring in de maritieme wereld heeft hij niet.

