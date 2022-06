Sinds vandaag is er in de voorhaven van Oostende een nieuwe mobiele hijskraan die 125 ton kan tillen. De investering in de kraan voor zware lasten gaat samen met de komst van de Nectar Group.

Die nieuwe vrachtbehandelaar ziet Oostende als één van haar belangrijke doorvoerhavens voor goederen uit het Verenigd Koninkrijk, Azië en Afrika. Annelore van den Bleeken, Haven Oostende: “De kraan kan 125 ton tillen en maandag zal hij effectief al het eerste schip laden, met stukken van windmolens. We proberen nieuwe trafieken aan te trekken. Dat is hierbij uiteindelijk ook gelukt. We gaan voornamelijk containers ontvangen , maar ook stukgoederen, we denken aan staal en hout.”