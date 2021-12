Stukgoedbehandelaar ICO installeert in de haven van Zeebrugge een nieuwe hijskraan van 460 ton. Dat doet het om in te spelen op de sterke terugval (-30%) in de autotrafiek.

Minder auto’s in een boot, betekent dat er plaats over is om andere goederen te verschepen. Zware en grote onderdelen van windmolens bijvoorbeeld. "We zien dat de schepen meer en meer 'High & Heavy' zijn of uitzonderlijke ladingen meebrengen", zegt Marc Adriansens, CEO International Car Operators Zeebrugge.

De verplaatsbare kraan draait op groene stroom van windturbines en kan grote stukken tot 150 ton van schepen tillen.