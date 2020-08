Nieuwe hoogspanningslijn voor Ventilus toch bovengronds?

De nieuwe hoogspanningslijn die de windenergie van de windmolenparken van aan de kust het binnenland in moet brengen, komt grotendeels bovengronds. Dat blijkt uit een nieuwe studie van zes onafhankelijke experts. Maar actiegroepen, burgerplatforms en ook de burgemeesters blijven zich verzetten...

Ook vorig jaar was er al heel wat protest tegen de nieuwe hoogspanningslijn die de windenergie van de windmolens op zee van de kust naar het binnenland moet brengen. Er waren verschillende protestacties van inwoners en landbouwers en daarop deden zes onafhankelijke experten de technische studie over. Maar zij komen nu tot dezelfde conclusie. Het grootste deel van het traject moet bovengronds.

Er kan hoogstens 12 kilometer ondergronds. Bij langere afstanden ondergrond is er transportverlies en is het netwerk niet meer stabiel. Het netwerk moet ook kunnen aansluiten op de reeds bestaande lijn van het Stevinproject. Dat dat technisch niet haalbaar is, vinden de tegenstanders vreemd.

De technische studie was een eerste in een rij van drie. Er volgen nog studies over de impact op de gezondheid en op de landbouw.

