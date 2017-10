In Veurne is de huisartsenwachtpost vanuit het stadscentrum verhuisd naar een nieuwbouw, rechtover de deur van het ziekenhuis AZ West.

Na enkele weekends proefdraaien is de nieuwe locatie nu officieel geopend.

De nieuwe uitvalsbasis is een meerwaarde voor de patiënten die in het weekend en op feestdagen medische hulp zoeken. Op die dagen is er altijd een huisarts in de wachtpost aanwezig terwijl een collega huisbezoeken doet. Er staat ook altijd een huisarts paraat om in te springen.

Van uit de wachtpost kan je zo de straat over wandelen als dat nodig mocht blijken. Ook dat is een niet te onderschatten voordeel.