Nieuwe jeugdsite opent in Eernegem

Ichtegem opent vanavond in Eernegem haar nieuwe jeugdsite. De opmerkelijke nieuwbouw met drie verdiepingen biedt zowat alles wat de jeugdwerking van Ichtegem nodig had.

Het opvallend gebouwde dak inspireerde Ichtegem meteen om de nieuwe jeugdsite voortaan de Kroon te noemen. De oude loods van de jeugdwerking is blijven staan, maar al de rest hier is nieuw. Vanaf morgen al start hier de speelpleinwerking. Multifunctioneel ruimtegebruik is hier heel breed toegepast. Straks komt hier ook de buitenschoolse kinderopvang.