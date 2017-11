Nieuwe kansen voor de Beernemse stationsomgeving

De afbraak van het stationsgebouw van Beernem voor de aanleg van het derde en vierde spoor luidt een belangrijke fase in voor de herinrichting van de stationsomgeving en de vernieuwing van het belangrijkste mobiliteitsknooppunt van Beernem.

Vanuit zijn bevoegdheden mobiliteit en openbaar vervoer ijvert Schepen Jos Sypré (CD&V) hard voor tien realisaties in de stationsomgeving. Beernem blijft onder meer samen met omliggende gemeenten ijveren voor een groter treinaanbod vanuit Beernem. Want daar nemen wekelijks toch 5.000 mensen de trein. Daarnaast moeten er vlot bereikbare perrons aangelegd worden die beschutting bieden tegen regen en een vlot te gebruiken ticketautomaat. Onderhandelingen zijn lopende om een nieuw fietspunt op het stationsplein te realiseren.

Vanuit het mobiliteitsplan werd onderzocht om het drukke kruispunt van de Wingenesteenweg met de H ‘d Ydewallestraat en de Kerkhofdreef uit te rusten met verkeerslichten. Daarvoor is het wachten op Vlaamse middelen. Ook een bredere fietstunnel blijkt een noodzaak. "We onderzoeken de mogelijkheid om de tunnel te verbreden opdat er ook zou kunnen gefietst worden, belangrijk is dat de hellingen naar de tunnel fietsvriendelijk zijn", zegt schepen Sypré. Er zijn plannen om Brugge met Gent te verbinden door een fietssnelweg, ideaal voor woon-werkverkeer. En er moet ook voldoende parkeergelegenheid worden voorzien, net als een vlotte aansluiting van bus en trein. "Bij het ontwerp van het stationsplein moet rekening gehouden worden dat er activiteiten zoals de kermis, rommelmarkt,… kunnen plaats vinden. En er moet ruimte voorzien worden zodat bistro De Zevende Hemel er een terras kan plaatsen.