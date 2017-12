Nieuwe klacht tegen oud-bisschop Vangheluwe

Een man van 36 beweert in 'Dag Allemaal' als kind acht jaar lang verhuurd te zijn, vooral aan geestelijken. Eén keer was de voormalige bisschop van Brugge volgens hem de klant. Advocaat Walter Van Steenbrugge heeft de klacht ingediend. Zijn cliënt is een 36-jarige man die al zestien jaar afwisselend in de psychiatrie en de gevangenis verblijft en een verleden van verslaving en criminaliteit meezeult.

'Dag Allemaal' heeft een anonieme expert gesproken die hem heeft onderzocht en die hecht geloof aan zijn verhaal: "Ik heb al 200 slachtoffers van kindermisbruik ontmoet en deze man staat in de top drie van de ergste." Michael, zoals de man heet, zegt in het weekblad dat hij op zijn achtste al pillen begon te slikken tegen de fysieke en psychische pijn. Vanaf zijn vijfde werd hij misbruikt, vertelt hij. Een man, over wie hij verder vaag blijft, verhuurde hem en zijn oudere broer voor 75 euro, vooral aan geestelijken. Leo A., ex-pastoor van Bavegem en zowel in 1997 als in 2017 veroordeeld wegens pedofilie, zou hem tientallen keren hebben misbruikt, soms tot twee keer per dag. Ook een pastoor van Sint-Lievens-Houtem noemt Michael, maar daarvan kent hij de naam niet.

Villa

Roger Vangheluwe zou hem één keer hebben misbruikt. Toen zou het slachtoffer naar een grote villa gereden zijn waar verschillende geestelijken en kinderen aanwezig waren. Vangheluwe had volgens Michael de leiding over die gedwongen orgie. Eén kind zou die avond bont en blauw zijn geslagen. Vangheluwe zelf zou rustig en vriendelijk zijn gebleven. Michael zegt dat hij zijn klacht indient omdat hij niet kan verkroppen dat Vangheluwe ongemoeid van een pensioen van 2.800 euro mag genieten in Frankrijk. Hij beweert geen geld te willen, hij hoopt alleen dat de daders hun straf niet ontlopen.