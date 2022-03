Nieuwe klassen voor honderden leerlingen in West-Vlaanderen

Binnenkort kunnen honderden leerlingen in gloednieuwe gebouwen les volgen.

De Vlaamse Regering investeert vier miljoen euro in achttien West-Vlaamse schoolbouwprojecten. Het gaat om verschillende scholen in Brugge, Diksmuide, Houthulst, Ieper, Kortrijk, Lendelede, Oostkamp, Poperinge, Roeselare, Tielt en Veurne.

De grootste investering is voor Vrije Basisschool Schooltrio afdeling JO/SK in Houthulst. De school krijgt 1,5 miljoen euro voor de afbraak van een bestaand gebouw en het bouwen van twee nieuwe gebouwen met klaslokalen, een turnzaal en een overdekte ruimte.

Vrije Basisschool 't Fort in Kortrijk bouwt met een subsidie van 840 000 euro een nieuwe refter met een deels overdekte speelplaats. 't Saam in Diksmuide kan rekenen op 363 200 euro voor ventilatiewerken. In Brugge restaureren Vrije Lager School SLHD Brugge B en A de voor en achtergevel met 287 300 euro.

Met de investering wil Vlaams minister van onderwijs, Ben Weyts, de grootste noden in het gesubsidieerde onderwijs opvangen.