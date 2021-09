Nieuwe kleedkamers voor De Lange Munte

De Lange Munte in Kortrijk wordt steeds belangrijker als sportsite. Niet alleen voor topsport zoals de Belgian Cats, maar ook voor recreatieve sport. De stad Kortrijk heeft daarom 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw gebouw met kleedkamers.

Het nieuwe complex loopt naadloos over in het bestaande gebouw van de Lange Munte. Het ontwerp van het Gentse bureau Gafpa is meer dan welkom voor de sportieve Kortrijkzaan. Schepen van Sport Arne Vandendriessche: “We hebben hier tien kleedkamers, goed voor 3,5 miljoen euro. Er is ook plaats voor de scheidsrechters en technische ruimtes voor het materiaal. Vroeger stonden hier oude barakken. Je moest douchen in de schimmel. We zijn heel blij dat we deze nieuwe ruimtes aan de sporters kunnen schenken.”

Boven is een terras gecreëerd van 240 vierkante meter, waar de mensen iets kunnen drinken als ze hun kinderen afzetten om te sporten, of als extra cafetaria voor het basket, volley of handbal in de Lange Munte. Later wordt ook de VIP-ruimte voor de verschillende Kortrijkse ploegen aangepakt. De Lange Munte moet zo de topsportsite van Zuid-West-Vlaanderen worden.