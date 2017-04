De kerk van de Brugse parochie is aan de eredienst onttrokken en dat betekent dat alle gewijde voorwerpen er moeten verdwijnen. De drie klokken wegen samen een kleine ton en heten "Maria" (si), "Henricus" (re) en "Franciscus" (la). Ze bevinden zich in perfecte staat en kunnen in een later stadium ingepast worden in de toekomstige stadsbeiaard. De dekanale kerk heeft immers al een aantal waardevolle klokken.