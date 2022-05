We zullen een aantal vernieuwingen zien: veel nieuwe kostuums, praalwagens en groepen. Maar het is een dubbeltje op zijn kant geweest, want heel wat figuranten van voor corona hebben intussen afgehaakt. De organisatie wil zich dit jaar ook vooral op inclusie richten, zowel voor figuranten als bezoekers.

Als het mooie weer aanhoudt, worden op Hemelvaart weer 40.000 of meer toeschouwers in Brugge verwacht.