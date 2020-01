Nieuwe Leieboorden feestelijk geopend in Harelbeke

In Harelbeke vond zaterdagavond de feestelijke opening van de nieuwe Leieboorden en omgeving plaats. Het evenement 'LeieLeute' is de feestelijke afsluiter van meer dan vijf jaar werkzaamheden aan de Leieboorden.

In 2014 begonnen de werken aan de Leie in Harelbeke in het kader van het Seine-Scheldeproject. Binnen dat project maakt de Vlaamse Waterweg de Leie bevaarbaar voor grote containerschepen. Concreet kwamen er een nieuwe sluis, een nieuwe draaibrug voor fietsers en wandelaars en een vispassage. Ook een vernieuwing van de Hogebrug en een verlaging van de Leieboorden hoorden binnen het project.

De werken hebben in totaal 100 miljoen euro gekost. Het grootste deel is afkomstig van de Vlaamse overheid, maar ook de Europese Unie, Harelbeke, de provincie en Fuvius betaalden mee.

Reden genoeg om te vieren, vonden ze in Harelbeke. Daarom vond er zaterdag een licht- en vuurspektakel met straattheater plaats. 's Avonds ging ook de nieuwjaarsreceptie, met optredens van Bart Kaël en Pat Krimson, nog door op de Vrijdomkaai.

