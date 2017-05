Nieuwe Leiebrug morgen open

De gloednieuwe brug in Wervik, pal op de grens tussen België en Frankrijk, gaat morgen open voor het verkeer. De feestelijke opening start om 11.30 uur en vindt plaats op de brug zelf. In de namiddag passeert de historische Tabaksstoet over de brug. Na de stoet, vanaf 18.00 u, gaat de nieuwe brug open voor het verkeer.

Laatste test

Vandaag zijn de laatste testen gebeurd om te zien of de brug wel sterk genoeg is. Tien vrachtwagens met elk 43 ton aan boord, of alles samen dus 430.000 kilo. Dat was de ultieme test voor de nieuwe Leiebrug in Wervik. De doorbuiging was goed en dus kan de brug morgen open.

Flyers

In amper vier maanden tijd is een nieuwe brug afgewerkt, en dat is een record voor zulke constructies. De plaatselijke handelsvereniging is tevreden en verspreidt maar liefst 20.000 folders in Frankrijk om haar klanten weer over de brug te lokken.