Nieuwe Leiebrug tussen Bissegem en Marke vandaag open

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Met dit project versterken we tegelijk twee alternatieven voor het wegvervoer. Het vrachtvervoer kan makkelijker via het water en de actieve weggebruiker kan dankzij een afgescheiden fiets- en voetpad veilig en comfortabel over het water. Zo dragen we bij aan de scheepvaart van de toekomst en maken we het voor fietsers aangenamer om te pendelen.”

De oude brug was te laag om een veilige doorgang te bieden aan de scheepvaart van de toekomst. De nieuwe brug is een vaste brug met een lengte van 80 meter en een breedte van ongeveer 20 meter waarbij schepen met drie lagen containers zonder problemen onderdoor kunnen varen. “Zo bieden we de scheepvaart nieuwe mogelijkheden en versterken we het Europese binnenvaartnetwerk. De nieuwe brug biedt ook voordelen voor de weggebruikers. Met een afgescheiden fiets- en voetpad van 3,55 meter breed wordt de brug een pak veiliger en comfortabeler. De fiets is namelijk populairder dan ooit en ook door het investeren in veilige comfortabele bruggen zoals in Kortrijk, hopen we een extra boost te geven aan het fietsverkeer.“

Eenrichtingsverkeer

Vlaanderen investeerde 9,258 miljoen euro (excl. BTW) in de bouw van deze nieuwe brug.

Vanaf vandaag kan je opnieuw met de auto vanuit Bissegem naar Marke rijden. Komende van Marke is er net over de brug een halve knip. Die maatregel verplicht het doorgaand verkeer, zonder bestemming in Bissegem, een andere route te kiezen ten voordele van de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de 1000 fietsers, 500 schoolgaande kinderen én ouderen die dagelijks gebruik maken van de Driekerkenstraat.