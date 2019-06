Schrijfster Anneleen Van Offel is de nieuwe Letterzetter van Kortrijk tot juni 2021. De Gentse kunstenares is de opvolgster van Jonas Bruyneel die zijn taak in juni 2019 succesvol volbracht.

Door haar aanstelling wordt ze ook de curator van het Memento Woordfestival Kortrijk in 2020 en 2021. Kortrijk kiest sinds 2015 voor een alternatieve invulling van het klassieke stadsdichterschap door het officiële mandaat van stadsdichter te gunnen aan een Letterzetter en een collectief van jonge kunstenaars in de regio, het Lettertypecollectief. De Letterzetter van Kortrijk brengt woordkunst steviger in de openbare ruimte en leidt jonge kunstenaars op tot creatieve ondernemers. De volgende twee jaar werkt Anneleen Van Offel met het collectief toe naar het Memento Woordfestival Kortrijk en fungeert ze als curator van het festival door een artistiek thema te bepalen waar de betrokken kunstenaars actief rond werken. De stad Kortrijk maakt de Letterzetter dit jaar bekend met de slagzin “Ik ben de wereld rondom mij”.

Portret

De 27-jarige schrijfster is geboren in Antwerpen maar woont in Gent. Ze studeerde Woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Van Offel schrijft momenteel aan een debuutroman voor Uitgeverij Lebowski dat in januari 2020 verschijnt en publiceert regelmatig kortverhalen, poëzie en columns in literaire tijdschriften zoals Kluger Hans, de Revisor, Hard // hoofd en De Optimist. Ze is zelf redacteur van het toonaangevende literaire magazine Deus Ex Machina. In 2016 woonde ze de Parijsresidentie van het Vlaams-Nederlands huis deBuren bij. Als organisator is ze het meeste bekend als programmator en presentatrice van de Sprekende Ezels in Gent, een podium voor jonge kunstenaars. Voor het vernieuwende project ‘Instagrannies’ van Bond zonder Naam voert ze tachtigplussers op als de oudste influencers van Vlaanderen door hun levenswijsheden los te laten op Instagram.

De stad Kortrijk maakt de Letterzetter van Kortrijk bekend in een gloednieuwe campagne van Hannes Bruyneel. In onderstaande video laat de nieuwe Letterzetter Anneleen Van Offel inwoners van Kortrijk de zin “Ik ben de wereld rondom mij” doorfluisteren aan elkaar. We zien hoe die zin in elk van hen weerkaatst en vervormt, hoe hij zijn weg zoekt door de stad, hoe de stad beweegt in taal.