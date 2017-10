De oorzaak van de zware brand in de kringwinkel in Zedelgem eind september zal niet meer achterhaald kunnen worden, schrijft Het Nieuwsblad.

Daarvoor woedde het vuur te hevig, maar kwaad opzet wordt uitgesloten. Intussen is er een oplossing gevonden voor een nieuwe locatie. De kringwinkel zou naar de Sint-Laurentiusstraat verhuizen, naar de plaats waar nu een Blokker-filiaal is. Het is de bedoeling om over twee jaar terug te keren naar een nieuw gebouw op de huidige locatie.