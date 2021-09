Nieuwe lucht- en geluidsmetingen voor betere leefomgeving in Kortrijk

Die nieuwe meetcampagne is een initiatief van de Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem samen met Intercommunale Leiedal, het Vlaams Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Daarnaast worden voor anderhalve maand geluidsmetingen uitgevoerd om het verkeerslawaai grondig te onderzoeken én wordt in Kortrijk een nieuw digitaal dashboard luchtkwaliteit (fijn stof) gelanceerd. Vooral de luchtkwaliteit rond de E17 en de R8 baart de lokale besturen en de bewoners zorgen. Daarom zal die in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost gemeten worden op lange termijn. Samen met de hulp van vrijwilligers worden de meetlocaties tweewekelijks bemeten en bemonsterd. De gevalideerde meetgegevens worden zesmaandelijks aan alle partijen gerapporteerd. De VMM zal ook een jaarrapport opmaken over de luchtkwaliteit (NO2) in het meetgebied.

Geluid

Voor anderhalve maand zullen in opdracht van het Departement Omgeving ook geluidsmetingen plaatsvinden die het wegverkeerslawaai in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost onderzoeken. Hiervoor zijn 38 meetpunten geselecteerd. Ook de nachtelijke geluidsimpact van de E17 wordt in kaart gebracht.

Digitaal dashboard

Stad Kortrijk heeft nieuw digitaal dashboard fijn stof Daarnaast zijn er reeds er op zes verschillende locaties in Kortrijk en deelgemeenten sensoren die fijn stof kunnen opmeten. Deze meetgegevens zijn vanaf heden beschikbaar op de website www.kortrijk.be/luchtkwaliteit met een dashboard dat de resultaten weergeeft.