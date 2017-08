Nieuwe markering voor fietspaden

Nieuwe markeringen voor fietsoversteekplaatsen, zogenaamde fietsgeleidingslijnen, moeten fietsers en motorfietsers het comfort bieden de rijbaan veilig te kunnen kruisen. In West-Vlaanderen komen de markeringen op zeven kruispunten.

Onder andere in Ichtegem, Oostende, Jabbeke en Brugge zullen enkele fietspaden aangepast worden. De bedoeling is om op die manier meer leesbaarheid voor zowel fietser als automobilist te creëren. Om de geleiding voor de fietsers te verbeteren én de aandacht van de automobilist te verhogen, wordt op bepaalde types kruispunten aan het begin van de oversteek op de rijbaan een wit fietslogo aangebracht. Naast het fietslogo wordt over de breedte van de rijbaan een onderbroken markering geplaatst, bestaande uit wit gemarkeerde blokjes. De markering wordt enkel op kruispunten aangebracht die voorrangswegen dwarsen.

Lokale wegbeheerders

Maar liefst 60% van het functionele fietsroutenetwerk bevindt zich op lokale wegen. Steden en gemeenten spelen dus een belangrijke rol in het fietsbeleid en in de verbetering van onze fietsinfrastructuur. Weyts vraagt de steden en gemeenten dan ook om zelf de nieuwe markeringen op lokale wegen toe te passen.