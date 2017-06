Nieuwe muziek ontdekken op Bos! Festival in Gullegem

Gisteren vond op het provinciaal domein Bergelen in Gullegem het Bos! Festival plaats. Het nieuwe festival is een organisatie van Wilde Westen, een samensmelting van Het Festival van Vlaanderen Kortrijk en De Kreun.

Bos! Festival had een verrassende en eigenzinnige line up van 18 artiesten en groepen, verspreid op vier podia in het bos. Een van de blikvangers was Stef Kamil Carlens die als soloartiest verschillende instrumenten tegelijk bespeelde, met handen en voeten.

Bos! Festival wil vanaf zijn eerste editie een buitenbeentje zijn: een ecologisch festival in de natuur met ook ruimte voor klassieke muziek en experimentele muziek, over alle genres heen. De affiche kleurde bijna uitsluitend Belgisch.

Wilde Westen wil elk jaar op het einde van het concertseizoen Bos! festival organiseren op een verrassende plaats: in een bos of een natuurdomein of in een site met industrieel erfgoed.