Nieuwe namen bekend voor Dranouter Zomersessies

De organisatie van Festival Dranouter hakte zelf de knoop door: geen full versie van Festival Dranouter 2021, wél de coronaproof Dranouter Zomersessies XL met alles erop en eraan. Van donderdag 5 augustus t.e.m. zondag 8 augustus 2021 genieten festivalgangers in de ruime, goed geventileerde festivaltent Kayam samen met hun bubbel van een topaffiche. Op elke festivaldag prijkt een diverse line-up van 5 artiesten per dag.

Op de line-up stonden al Hooverphonic, 20 jaar Flip Kowlier, Bart Peeters en Het Zesde Metaal. Nu voegt de organisatie daar nog dit mooie rijtje aan toe: Brihang, De Dolfijntjes, Sam De Nef, Naima Joris, Bipolar Bows, Raske Drenge, Trio Dhoore en NuFolk: Airboxes & Marieke Van Ransbeeck. De exacte timing van de bands op de Dranouter Zomersessies XL kom je zo snel mogelijk te weten.

Er zijn nog tickets te koop via de website van Festival Dranouter. Twijfelen om tickets aan te kopen is niet nodig: als blijk van vertrouwen voor het publiek bouwde de organisatie een coronagarantie in.

Bekijk ook: