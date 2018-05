Nieuwe namen voor Leffingeleuren

Drie dagen lang krijgen beginnende en beloftevolle nationale en internationale artiesten uit heel diverse genres de kans om zich te bewijzen. Nu maakt het festival enkele nieuwe namen bekend.



De eerste Belgische naam en een hele grote belofte, die dit jaar haar debuutalbum voorstelt, bekend van Soldier’s Heart en Warhaus is

Sylvie Kreusch (be). Een buitenbeentje op de affiche is Ammar 808 (tun), die soms The Maghreb United genoemd wordt. Verder op de affiche: Lumerians (us), The Oscillation (uk), Why? (us), Bob Log III (us), Faith Healer (can). En op zondag is er een luik Amerikaanse roots/americana/country bands met Michael Nau (us), Vaudeville Etiquette (us), The Devil Makes Three (us), Chuck Prophet & Jesse Malin (us), Ben Miller Band (us). Ook Iceage (dk), Cabbage (uk) en Bob Wayne (us) zijn van de partij.

Info vind je via deze link: http://www.leffingeleurenfestival.be