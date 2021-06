Nieuwe ondergrondse parking in centrum Brugge

In Brugge is een gloednieuwe ondergrondse parking officieel in gebruik genomen in het centrum van de stad.

Die heeft een capaciteit voor 139 auto's. Het is Interparking die de parking Ezelstraat zal exploiteren. De parking heeft ook zeven plaatsen voor gehandicapten en voorziet 10 oplaadpunten voor elektrische wagens. De hoofdingang bevindt zich in de Hugo Losschaertstraat. Parking Ezelstraat bevindt zich onder de speeltplaats van de middenschool. Van daaruit sta je in een paar minuten op de markt of aan de schouwburg. (Lees verder onder de foto)

De handelaars die in de buurt gevestigd zijn, juichen de nieuwe parking alleen maar toe. Want in dat stukje van Brugge was er hoge nood aan. En ook de Biekorfparking even verderop staat al snel vol.