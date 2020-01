NIeuwe opleiding: in 2 jaar technisch gekwalificeerd

Een nieuwe graduaatsopleiding in Roeselare moet het nijpend tekort aan gekwalificeerde werknemers in de maakindustrie in onze regio oplossen. Twee scholen én bedrijven gaan daarvoor samenwerken.

Veel bedrijven in onze regio hebben het steeds moeilijker om de geschikte werknemers te vinden. Feit is dat de sector steeds meer hoogtechnologische apparatuur gebruikt. De nieuwe graduaatsopleiding Productiebeheer in de Maakindustrie moet daar nu een antwoord op bieden. Hogeschool VIVES, scholengroep Sint-Michiel campus VTI Roeselare en de bedrijven werken daarvoor samen.

Helft in bedrijf

De lessen vinden plaats in de gebouwen van het VTI en VIVES in Roeselare. In de bedrijven zelf kunnen studenten ervaring opdoen op de werkvloer, zowat de helft van de studietijd. Daar maken ze meteen kennis met het échte werk, en de apparatuur waarmee bedrijven vandaag werken. Eén van die bedrijven is graanproducent Maselis in Roeselare.

Ook als omscholing

Al in de eerste drie maanden behalen studenten een heftruckcertificaat en een veiligheidsattest als leidinggevende. De hele opleiding duurt twee jaar. En die gaat breed, klinkt het: Er is geen specifieke vooropleiding nodig. Iedereen met een technisch profiel kan dus het nieuwe diploma behalen, ook wie zich wil omscholen na een andere job.