Nieuwe opleiding brengt De Karmeliet weer tot leven

Er is weer beweging in het gewezen sterrenrestaurant De Karmeliet in Brugge.

De gloednieuwe bacheloropleiding Culinary Arts krijgt er een vaste stek, georganiseerd door hogeschool Vives en hotelschool Ter Duinen Koksijde. De opleiding duurt drie jaar en biedt studenten de kans om naast het culinaire ook oog te hebben voor het zakelijke aspect van ondernemen. (lees verder onder de foto)

Ook sterrenchef Geert Van Hecke komt een kijkje nemen. Hij is blij dat er opnieuw gekookt wordt in de keuken van zijn Karmeliet. Het voormalige sterrenrestaurant is al een tijdje dicht en is nu omgedoopt tot ‘Flanders Culinary Arts Centre’. Geert is als oud-leerling van hotelschool ter Duinen peter van de nieuwe opleiding.

De nieuwe opleiding wordt in twee talen gegeven: in het Nederlands en het Engels.