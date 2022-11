Nieuwe opleiding maakt boeren klaar voor langere droge periodes

Het valt niet te ontkennen: we krijgen steeds vaker te maken met drogere periodes. De marges verkleinen en de bodems raken steeds meer uitgeput. In het zuiden kennen ze dat probleem al langer, daar zijn ze al een tijdje bezig met agroecologie. (lees verder onder de foto)

De Living Soil Academy, waar ook West-Vlaming Louis De Jaeger bij betrokken is, start daarom een opleiding. De Jaeger schreef eerder al het boek 'We eten ons dood' en hij pleit voor meer voedselbossen.Met steun van het transitiefonds Kairafund kunnen ze de opleiding en financiële ondersteuning gratis aanbieden, maar is ook plaats voor nog meer cursisten. De bedoeling is om dat soort landbouw breder bekend en vertrouwd te maken in Vlaanderen.

"Omschakelen is een meerjarenplan en dat is perfect mogelijk," zegt De Jaeger. "Iedere boer kan er mee starten: vanuit een gelukkige boer krijg je ook een gelukkige bodem en planten."

De technieken zijn eenvoudig: slim plaatsen van bomen, een weiland opdelen, het vee korter laten grazen of simpelweg je bodem verrijken met kleine organismen zoals wormen. Zo kan je na verloop van tijd al mooie resultaten bereiken is de boodschap van de cursus. De eerste van tien lesdagen was vandaag in Zulte, net over de provinciegrens.