Nieuwe opleiding pretparkmedewerker van start in Plopsaland

In De Panne zijn 10 werkzoekenden gestart met de cursus polyvalent pretparkmedewerker. Het gaat om een nieuwe opleiding van de VDAB, op de werkvloer, in samenwerking met Plopsaland.

Op tien dagen tijd worden klaargestoomd om aan de slag te gaan in het attractiepark. Als winkelmedewerker, attractiebediener of horecakracht. Want de vraag om personeel blijft groter dan het aanbod.

In contact met pretparkbezoekers

Tien werkzoekenden volgen de stoomcursus polyvalent pretparkmedewerker, waarbij ze kennis maken met alle verschillende facetten van het pretpark.

"Tien dagen waaronder drie stagedagen. Dat is onmiddellijk op de werkvloer dat ze onmiddellijk in contact komen met onze bezoekers. En dan volgt theorie. Vooral de focus op veiligheid en klantvriendelijkheid vinden we heel belangrijk", zegt Jessica Vervaque van Plopsaland.

Plopsaland moest in het verleden al horecapunten in het park dichthouden door een gebrek aan personeel. De tien nieuwe medewerkers zijn dan ook meer dan welkom.

"Het is natuurlijk een heel fijne omgeving om in te werken en het heeft mij ook altijd al geïnteresseerd. Ik zou graag bij de merchandising werken, dat zijn de winkels en zo", vertelt cursist Nikita Gyselinck.

Kansen op arbeidsmarkt

Met de nieuwe opleiding wil de VDAB alle werkzoekenden kansen geven op de arbeidsmarkt.

"We zitten in heel Vlaanderen verspreid met competentie- en opleidingscentra. Maar niet iedere werkzoekende geraakt daar. En door ons dan lokaal te organiseren, in samenwerking met de lokale besturen, bereiken we ook heel veel mensen die goesting en zin hebben om op die arbeidsmarkt te komen."

Aan de opleiding nemen ook twee Franse cursisten deel deelnemers. "Er zijn hier veel Franstalige bezoekers. Dan kunnen zij hier ook wel aan het werk. Ik zit er naast om de hoofdpunten te vertalen, ik neem noties, ik maak woordenlijsten en ga audiolijsten maken met dialogen", zegt Taalcoach VDAB Elke Gevers.

In het hoogseizoen, dat start met de paasvakantie, doet Plopsaland De Panne een beroep op meer dan 500 flexijobbers, jobstudenten en seizoensmedewerkers.