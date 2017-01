Nieuwe parkeerautomaten in Brugge

Vanaf vandaag worden overal in de Brugse binnenstad nieuwe parkeerautomaten geplaatst.

De plaatsing past binnen het nieuwe parkeerplan. De nieuwe parkeerautomaten werken via touchscreens. Ze werken op zonne-energie en zijn zeer gebruiksvriendelijk. Door het ingeven van de nummerplaat kan men een parkeersessie activeren.

Vanaf 16 februari zullen de werknemers in de binnenstad (na eenmalige jaarlijkse registratie in de Parkeerwinkel) ook het werknemerstarief meteen via de parkeerautomaat kunnen aanvragen, na het ingeven van de nummerplaat. Ook het cursistentarief voor het volwassenenonderwijs werkt op deze manier.