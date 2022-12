Nieuwe plannen voor bankautomaat in Bissegem

Het aantal bankautomaten zal verder uit het straatbeeld verdwijnen. Dat is een beslissing van de vier grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC en ING). In Kortrijk gaat het over bijna 60 procent van de automaten dat tegen 2025 wegvalt.

Volgens de bankkantoren is de oorzaak van de sluiting de daling van het aantal contante betalingen. "We kunnen niet verwachten dat iedereen volledig overstapt op digitaal betalen", zegt Wout Maddens, Kortrijks schepen van Stadsvernieuwing.

Bissegem

In Bissegem is er al sinds 2020 geen bankautomaat meer aanwezig. "Na intense gesprekken heb ik kunnen afdwingen dat we tegen ten laatste eind 2023 een nieuw operationeel cashafhaalpunt krijgen." Het gaat over twee automaten ter hoogte van parking Rietput.

De bouwaanvraag daarvoor is ingediend. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 3 januari.

"Basis dienstverlening"

"Mijn bezorgdheid gaat uit naar het verzekeren van de bereikbaarheid van deze basisdienstverlening." Daarom vindt Maddens ook dat de retributies die veel gemeenten nog heffen op bankautomaten in vraag moeten gesteld worden. Zo werden voor vier plekken in Kortrijk al vergunning afgeleverd.

"Voor de deelgemeenten Heule, Aalbeke, Marke en Rollegem kregen we de bevestiging dat de automaten van de andere bankinstellingen beschikbaar zullen blijven. Het gaat hier over onder andere Argenta, AXA en P&Q", verzeker Maddens.

