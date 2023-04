Nieuwe poging om WO-I-sites in Westhoek als Unesco Werelderfgoed te laten erkennen

Een eerdere poging van toenmalig minister-president Geert Bourgeois mislukte. In september komt er een nieuwe top die de aanvraag moet behandelen.

Het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van het Werelderfgoedcomité Icomos gaf in april 2018 een negatief advies voor de Unesco-erkenning van Vlaamse, Waalse en Franse sites van de Eerste Wereldoorlog.

Maar Unesco bleek toen heel terughoudend om restanten van het oorlogsverleden als werelderfgoed te erkennen. Maar maakt de nieuwe aanvraag dan wel kans? "Ik denk dat het heel goed geweest is dat we daar nu vredeseducatie van gemaakt hebben, dat het door de oorlog in Oekraïne nog actueler geworden is en dat we vanuit die invalshoek veel meer kans hebben", zegt Vlaams minister Diependaele.

Westhoek

Er waren in West-Vlaanderen alleen al 19 sites geselecteerd. Het ging om een 15-tal militaire begraafplaatsen, maar ook verdedigingsconstructies en herdenkingsmonumenten, verspreid over 10 gemeenten in de Westhoek. Zo prijken onder meer de Menenpoort in Ieper, Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke, het Duits kerkhof in Vladslo, de crypte van de IJzertoren in Diksmuide, de Vredestoren in Mesen en het Canadees Monument The Brooding Soldier in Langemark-Poelkapelle op de lijst. (Lees verder onder de foto)

"Eenzijdige kijk"

Toenmalig minister-president en minister van Erfgoed Geert Bourgeois (2018): "Het Werelderfgoedcomité Icomos concludeert dat ons dossier geen uitzonderlijke universele waarde vertegenwoordigt, en adviseert daarom een niet-inschrijving op de Werelderfgoedlijst. Icomos hanteert, naar onze mening, een eerder eenzijdige kijk op het dossier, waarbij vooral het oorlogsgerelateerde karakter ervan wordt belicht. Dit is nochtans geen dossier over de slagvelden van WO I, met alle mogelijk associaties met oorlog, geweld, triomfalisme. Het is een dossier dat gericht is op de begraafplaatsen en herdenkingssites van WO I, op vrede, waarden, individuen, verzoening."

Verrast

In Ieper reageren ze verrast op het nieuws en willen de stad, het In Flanders Fieldsmuseum en de Last Post Association niet meteen reageren. Wie dat wel wil, is historicus Franky Bostyn. Een erkenning zou een goeie zaak zijn, zegt hij. "Het is een goeie zaak dat de minister dit dossier opnieuw ter hand heeft genomen. Omdat een erkenning als werelderfgoed enorm veel cachet aan onze mooie Westhoek geeft. En het zal ongetwijfeld een grote impact hebben op de bewaring van ons erfgoed en op het aantal bezoekers dat naar de streek komt."

