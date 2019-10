Nieuwe procureur wil centraal gerechtsgebouw in Roeselare

Filiep Jodts, die in januari de eed aflegt als nieuwe West-Vlaamse procureur des konings, heeft in de Krant van West-Vlaanderen een opvallende hertekening van het gerechtelijke landschap geopperd.

De huidige Veurnse afdelingsprocureur droomt van een nieuw gerechtsgebouw in Roeselare, ter vervanging van de huidige gebouwen. In zijn visie zou daarnaast ook een arresthuis gebouwd moeten worden.

Momenteel vinden zittingen van de correctionele rechtbank en de politierechtbank in West-Vlaanderen in vier verschillende afdelingen plaats. Die gerechtsgebouwen in Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne kampen volgens de procureur echter met kleine en grotere gebreken. Alles renoveren zou sowieso veel geld kosten.

Daarom stel ik voor om op lange termijn te denken en een globale oplossing te zoeken. Soms moet je out of the box denken." Van een concreet plan is dus geen sprake, maar Jodts heeft wel een ideaal scenario in gedachten. In die visie zou er een gloednieuw gerechtsgebouw komen langs de E403 in Oekene, een deelgemeente van Roeselare. Ook de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP), momenteel verspreid over zes gebouwen, zou daar dan ondergebracht worden. "Voor 50 procent van de provincie is die locatie op een half uur te bereiken. Tachtig procent van de mensen geraakt er op minder dan drie kwartier."

Arresthuis

Naast dat nieuwe gerechtsgebouw zou een arresthuis gebouwd kunnen worden. Een gevangenis voor 200 à 250 mensen in voorhechtenis kan de overbevolking in de gevangenissen van Ieper en Brugge aanpakken. Bovendien zou de overbrenging van de gedetineerden - bijvoorbeeld naar een zitting van de raadkamer - veel vlotter verlopen. "Hierover zou een studie moeten komen van de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen. Daarbij moeten uiteraard ook de huidige kosten voor transport in rekening gebracht worden."

Ten slotte beseft de toekomstige West-Vlaamse procureur des konings dat zijn idee wellicht nooit gerealiseerd zal worden. "Maar het is een denkpiste die ook leeft bij de zetel, bij het parket en bij de politie. Dit is niet mijn idee alleen, het is het idee van velen. Het zou in ieder geval zeer praktisch zijn."