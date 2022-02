Nieuwe reddingsboot Oostende klaar om uit te varen

De nieuwe reddingsboot R7-ORINOCO is in de haven van Oostende officieel in de vaart genomen. Ze zal ingezet worden bij de vele reddingsoperaties in de Noordzee.

Het vaartuig is de nieuwste aanwinst van DAB Vloot. Deze rederij beheert een veertigtal schepen van de overheid die worden ingezet voor onder meer de loodsdiensten, scheepvaartpolitie en douane.

"Nood aan nieuw reddingsvaartuig"

“Er was dringend nood aan een nieuw reddingsvaartuig”, getuigt Daphne Vanhoucke, woordvoerder van DAB Vloot. “De nieuwe ORINOCO haalt een top van 45 km per uur en is uitgerust om bij scheepsbranden en milieurampen te helpen. De speciale warmtecamera’s maken het speuren naar drenkelingen een stuk makkelijker. Daarnaast is er voldoende plaats aan boord om zestien mensen op te vangen en de eerste medische hulp te bieden.”

De Vlaamse overheid investeerde 2,5 miljoen euro in het nieuwe schip. Er is ook nog het andere vaartuig, de R6 Orka, als reserve om bij grote crisissituaties in te zetten.