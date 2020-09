Zo mag er onder meer fysiek contact zijn tussen de bewoners en de bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren. De bewoners mogen ook naar buiten gaan, zolang ze de beschermingsmaatregelen respecteren. Een bejaarde vrouw uit Oostende werd een tijd geleden twee weken in quarantaine geplaatst, toen bleek dat ze naast haar dochter ook heel kortstondig haar zoon had ontmoet, die niet in die bezoekregeling van haar woonzorgcentrum was opgenomen. Haar dochter pleitte toen voor een meer menselijke aanpak.

