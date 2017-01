Nieuwe rotonde aan op- en afritten Loppem

Er komt een tweede, nieuwe, rotonde aan het op- en afrittencomplex in Loppem.

Het moet de verkeersveiligheid verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming naar de kust en het binnenland. “De oprit richting Brussel is heel kort en onveilig en dat is ook het geval voor de oprit richting Oostende", zegt schepen van openbare werken Peter Haesaert. "Om dit op te lossen, willen ze een rotonde bijleggen, net voorbij de autosnelweg richting Brugge. Zo krijgen mensen de kans om linksop richting Oostende te rijden.”

Carpoolparking

Voor de inrit van de carpoolparking komt er ook een rood licht. Als het licht op rood staat, zal het verkeer vlot kunnen invoegen vanop de autosnelweg. De ingrijpende werken aan de rotonde starten in het najaar van dit jaar of in het voorjaar van 2018. Aan het project hangt een prijskaartje vast van 600.000 euro. Maar Zedelgem wil ook dat de Vlaamse Overheid extra geld vrijmaakt voor een uitbreiding van de bestaande carpoolparking. Die staat nu vaak overvol.