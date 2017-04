Nieuwe salpeterzuurtank op boerderij in Zevekote

Er komt wellicht een nieuwe tank met salpeterzuur op het varkensbedrijf in Zevekote waar enkele weken een lek is ontstaan, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Het is nog niet duidelijk wanneer precies. Drie weken geleden had het lek een gifwolk veroorzaakt waardoor er een evacuatie nodig was voor de inwoners van Zevekote en Sint-Pieters-Kapelle. Het gerecht onderzoekt nog altijd wat er precies is verkeerd gelopen. Het salpeterzuur werd gebruikt om de ammoniak op een milieuvriendelijke manier uit de mest van de varkens te halen. Een proefproject waar verschillende partners aan meewerkten. Het zijn de externe partners achter het proefproject die ook een nieuwe tank zouden moeten financieren.