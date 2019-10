Nieuwe schaatsbaan 'De Piste' geopend in Kortrijk

De nieuwe schaatsbaan De Piste in Kortrijk lijkt een succes te worden. Tijdens het openingsweekend kwamen alvast honderden schaatsers opdagen.

Met het initiatief heeft Zuid-West-Vlaanderen na de sluiting van Finlandia in Gullegem opnieuw een ijspiste. De opening net voor de herfstvakantie valt ook samen met de seizoensstart voor de ijshockeyclubs. Ook heel wat jeugdbewegingen hebben de piste al uitgetest.

Met 750 schaatsers mag pop-upijsbaan De Piste alvast spreken van een geslaagd openingsweekend. In totaal kunnen er 800 bezoekers tegelijk op de ijspiste van 60 meter lang en 26 meter breed. Ervaring speelt geen rol.

Het is nu vooral afwachten of de pop-upijsbaan rendabel genoeg blijkt; De Piste mikt op 40.000 schaatsliefhebbers per jaar.