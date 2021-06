Nieuwe sluis: Brugge vindt leefbaarheid buurt belangrijk

In die fase worden verschillende varianten onderzocht en grondig afgewogen om eind dit jaar te beslissen hoe de inplanting van zeesluis en de Nx er uiteindelijk zal uitzien.

Stad Brugge erkent het grote belang van dit project voor de regio maar wil ook de belangen van de bewoners maximaal verdedigen en de revitalisering van de Zeebrugse wijken te stimuleren. Burgemeester Dirk De fauw: “We ijveren voor het best mogelijke eindresultaat voor de bewoners en voor een kwalitatieve woon- en werkomgeving, nu en op langere termijn. De start van deze werkzaamheden is pas binnen enkele jaren gepland, maar het stadsbestuur onderneemt vandaag al actie om het leven in Zeebrugge verbeteren.”

“Gelet op het belang van het sluisproject voor de haven en de regio wensen we ons in het dossier van het complex project voor de nieuwe zeesluis op te stellen als een loyale en constructieve partner. Maar er wordt expliciet gesteld dat Stad Brugge dan ook eist dat de Vlaamse overheid haar engagementen, zowel naar de nieuwe zeesluis inclusief Nx als naar de uitrol van fietssnelwegen als naar de leefbaarheid van Zeebrugge, ook zal nakomen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Zo is en blijft ook de omvorming van de site Knapen tot een mooi stadspark voor Zeebrugge voor ons een even grote prioriteit.”

Bewoners kunnen met hun vragen en bezorgdheden terecht op de infosessies die de Vlaamse overheid organiseert. De infosessies vinden vandaag plaats en op 28 juni.

BEKIJK OOK: