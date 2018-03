De werken pasten in het Seine-Scheldeproject en moesten toelaten dat grotere binnenschepen op de Leie kunnen varen. De sluis is 230 meter lang en 12,5 meter breed. Ze is geschikt voor duwkonvooien met een lengte tot 185 meter en heeft middendeuren, zodat kleinere schepen sneller kunnen worden geschut. De tijdelijke sluis, waar de schepen tot vandaag doormoesten, doet nog even dienst als noodsluis, maar binnenkort breken ze die af.