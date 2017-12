Nieuwe sneeuwval, gladde ochtendspits

Ook vanmorgen blijft het opletten op de weg. Onder meer in het zuiden van de provincie is er vanaf zes uur opnieuw (licht) sneeuw bijgevallen. Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt specifiek voor gladde op- en afritten op de snelwegen.

"Op de meeste plaatsen liggen de snelwegen er vanaf 5u30 vrij bij", laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. De hele nacht is er doorgewerkt maar de kans op gladde wegen blijft ook tijdens de ochtendspits bestaan.

"Tijdens de ochtendspits is er nog kans op buien van sneeuw, smeltende sneeuw of regen. Ook de temperaturen van het wegdek blijven rond het vriespunt schommelen, dus er blijft een reële kans op gladde wegen. AWV blijft de toestand opvolgen en rijdt uit om te strooien waar en wanneer het nodig is."

9500 ton strooimiddelen

De strooidiensten van AWV hebben de toestand de hele nacht opgevolgd en hebben het nodige gedaan om alle autosnelwegen vrij te krijgen. "Gewestwegen zijn zo goed als overal goed berijdbaar en ook de fietspaden zijn op de meeste plaatsen behandeld en worden opgevolgd. Ondanks alle inspanningen zijn daar nog de grootste problemen. De wegdektemperatuur blijft rond het vriespunt schommelen en er blijft kans op winterse neerslag, dus er is een reële kans op gladde wegen. In totaal is er al 9.500 ton smeltmiddelen gestrooid tijdens deze winter.

Waakzaamheid op de weg

Op enkele schuivers na waren er geen noemenswaardige incidenten deze nacht. Het Vlaams Verkeerscentrum spreekt van een rustige nacht.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum raden bestuurders aan om waakzaam te zijn deze ochtend, zeker op op- en afritten. Wie de baan op moet, vragen we zijn rijstijl aan te passen aan de toestand van de weg. Een aangepaste snelheid en voldoende afstand houden is zeker aangewezen.

