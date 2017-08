Nieuwe snelweg A11 officieel ingehuldigd

Drie doelstellingen

De nieuwe snelweg heeft drie grote doelstellingen. Hij moet voor een vlotte verbinding zorgen tussen de N31 in Brugge en de N49 in Knokke-Heist. Daardoor is de haven van Zeebrugge beter bereikbaar en verhoogt de verkeersveiligheid door havenverkeer en lokaal verkeer van elkaar te scheiden. Voorts moeten onder andere de fietsroutes de woonkwaliteit van de regio vergroten. Tenslotte zullen toeristen veel vlotter naar de Oostkust kunnen rijden.

674 miljoen euro

In totaal investeerde de Vlaamse overheid 674 miljoen euro in de nieuwe snelweg van 12 kilometer. Het project omvat ook 15 kilometer nieuwe fietspaden en negen ecopassages. De werken gingen op 22 maart 2014 van start en de snelweg zal zoals gepland op 1 september 2017 echt in gebruik genomen worden. Daarna zal de komende twee maanden wel nog gewerkt worden aan enkele lokale wegen. De dubbele beweegbare brug over het Boudewijnkanaal is zonder twijfel één van de meest opvallende aspecten van het project.

Verkennen met de fiets

Gisteren kon je de nieuwe snelweg te voet of per fiets te verkennen. Er was een fietsroute van 33 kilometer uitgestippeld om de A11 en het omliggende polderlandschap te verkennen.