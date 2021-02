Nieuwe sorteerpanelen op IVVO-parken

Sommigen houden ervan, voor anderen levert het enkel maar frustraties op: een bezoek aan het recyclagepark. Voor die laatste groep probeert IVVO de moeite met zoeken naar de juiste container nu te verlichten met nieuwe sorteerpanelen.

Complexiteit

Gezien het stijgende aanbod aan verschillende afvalfracties en de toenemende complexiteit voor de burger, vond IVVO het nodig om duidelijkere infoborden te plaatsen bij de verschillende afvalfracties.

IVVO voorziet meer dan 200 nieuwe sorteerpanelen op de recyclageparken van Ieper, Heuvelland, Vleteren en Veurne, alsook op het groenpark van Ieper. De sorteerinstructies per type afval worden goed gevisualiseerd. Op die manier zie je snel of je afval al dan niet thuishoort in een bepaalde container.

Geen tarief meer voor matrassen

Met de selectieve verzameling van matrassen kan je deze nu kwijt op de gratis zone van het park en betaal je niet langer aan het tarief van grofvuil. Bovendien zullen alle oude matrassen binnenkort ook gerecycleerd worden. Goed voor het milieu en de portemonnee! Wel komt er voor deze selectieve inzameling een bijkomende gesloten container.

Enkele maanden geleden startte IVVO ook met de selectieve inzameling van cd’s, doorzichtige en gekleurde cd-hoesjes in minicontainers op de gratis zone van de parken te Veurne en Ieper.

“We willen de burgers aanmoedigen om hun cd’s en bijhorende cd-doosjes selectief in te zamelen door dit gratis aan te bieden. Het grote voordeel hiervan is dat de verwerker dit materiaal recycleert tot herbruikbare materialen”, aldus voorzitter Valentijn Despeghel. Als dit proefproject succesvol wordt, zal dit uitgebreid worden naar alle IVVO recyclageparken.

Nieuwe blauwe zak

Ook de nieuwe blauwe zak komt eraan op 1 april, waardoor je alle plastic verpakkingen vanaf dan bij pmd kan sorteren. Hierdoor zal elke inwoner jaarlijks ongeveer 8kg minder restafval hebben.

Een goede communicatie van de sorteerboodschap is noodzakelijk om de kwaliteit van de selectieve afvalstromen te garanderen waardoor de recyclage niet in het gedrang komt. “We hopen alvast dat we de parkbezoekers hiermee een extra duwtje in de rug kunnen geven om hun afval nog beter te sorteren en hen sneller weg te wijzen naar de juiste container. Tenslotte kan je steeds de hulp inroepen van een parkwachter bij vragen of twijfels”, besluit voorzitter Valentijn Despeghel.