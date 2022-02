Nieuwe spandoeken tonen hoge verwachte stralingswaarden Ventilus

De bewoners die langs het traject van de geplande Ventilus hoogspanningslijn wonen, hebben nieuwe spandoeken uitgehangen, die op de gezondheidsrisico's wijzen. Ze spreken van een nieuw PFOS-schandaal in wording.

Op de nieuwe spandoeken staan de te verwachten stralingswaarden, die vele malen hoger liggen dan de richtwaarde voor langdurige blootstelling. "Wordt Ventilus een tweede PFOS-schandaal?" vragen ze zich af.

Ventilus moet elektriciteit van de windmolenparken op de Noordzee vanaf de Oostkust aan land brengen. Dat moet dan volgens netbeheerder Elia via een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn door onze provincie naar het hoogspanningsstation in Avelgem. En dat is niet naar de zin van de buurtbewoners.

De buurtbewoners blijven een ondergrondse uitvoering op gelijkstroom eisen. “Het elektrisch veld van bovengrondse hoogspanningslijnen op wisselstroom kan elektrocutie veroorzaken, terwijl de magnetische straling schadelijk is voor het lichaam van mensen en dieren. Het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid berekende de te verwachten stralingswaarden van de geplande Ventilus-verbinding. Het jaargemiddelde bedraagt 12 microTesla. Dat is maar liefst 30 keer de richtwaarde,” zeggen de burgergroepen.

“Gezien de ernstige gezondheidsrisico’s is dat onbegrijpelijk. We hebben nood aan een wettelijk kader en het besef van de overheid en Elia dat Ventilus enkel ondergronds en op gelijkstroom te verantwoorden is zonder gezondheidsrisico’s,” besluiten ze.

