Nieuwe spoeddienst voor AZ Groeninge

Vrijdagochtend opent in Kortrijk de nieuwe spoedopname van AZ Groeninge in Kortrijk.

De dienst is ruim dubbel zo groot en door een geïntegreerde radiologie is er geen tijdverlies meer. Vanaf halfzeven moet al wie naar de spoed moet naar de Kennedylaan gaan en niet langer naar de Loofstraat. Op de dienst is er nu een veel grotere inschrijfbalie en er zijn 24 behandelkamers in plaats van dertien. Vrijdag opent de spoed, maar wie in paniek toch naar de oude dienst zou rijden moet niet ongerust zijn, want de hele dag blijft daar een reanimatieploeg ter plaatse.

Het hart van de nieuwe spoed is de shockroom, de kamer waar zwaargewonden opgevangen worden. Het gaat dan om verkeerslachtoffers met diverse fracturen. "Die kamer is bijzonder omdat die in directe verbinding staat met de CT-scan zodat we direct de nodige radiologische onderzoeken kunnen doen", zegt speodarts Philip Struyve.